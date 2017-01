Supergirl: Teri Hatcher, già interprete di Lois Lane, apparirà nello show

The CW ha annunciato che l'attrice Teri Hatcher apparirà in alcuni episodi della seconda metà della seconda stagione di Supergirl, la serie tratta dai fumetti della DC.

La star di Lois & Clark avrà la parte di un personaggio malvagio che causerà qualche problema a Kara, la supereroina interpretata da Melissa Benoist.

Andrew Kreisberg, produttore esecutivo dello show ha svelato che Teri è la sua interprete preferita di sempre nella parte di Lois Lane e considera un vero dono poterla avere nello show.

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli sul ruolo affidato all'attrice e non resta che attendere per scoprirli.

