Supergirl: primo sguardo alla nuova villain Reign

The CW ha svelato la prima foto ufficiale di Reign, nuova villain di Supergirl che farà la sua comparsa nella terza stagione.

I fan hanno già visto il personaggio, interpretato da Odette Annable, nella premiere della terza stagione nei panni di Samantha, madre single. Adesso dovremo scoprire come Samantha si trasformerà in Reign, villain descritta come una "Worldkiller" che darà del filo da torcere alla ragazza d'acciaio.

