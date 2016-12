Supergirl: i villain Livewire e Metallo stanno per tornare

Due popolari villain di Supergirl faranno ritorno nel 2017. Livewire (Brit Morgan) e Metallo (Frederick Schmidt) ricompariranno nei nuovi episodi della seconda stagione, di ritorno su The CW il 23 gennaio.

Creata da Gail Simone e John Byrne in Action Comics #835, Livewire era in un primo tempo una villain di Superman, solo in un secondo tempo si concentra sulla battaglia con Supergirl, The Flash, e ultimamente anche Batgirl. Nei fumetti Livewire cambierà poi idea e diventerà un'eroina che combatte al fianco di Superman. Il personaggio ha fatto la sua comparsa nel quinto episodio della prima stagione di Supergirl per poi ricomparire nell'episodio 18.

Metallo è invece apparso nei primi due episodi della seconda stagione di Supergirl. Nato nel 1959 in Action Comics #252, Metallo si è scontrato con Superman in varie occasioni. Del personaggio esistono varie versioni con varie capacità, ma quella più recente lo vede capace di assorbire ogni metallo integrandolo nel proprio esoscheletro per diventare un gigante coltello.

Metallo e Livewire compariranno nel nono episodio della seconda stagione, intitolato Supergirl Lives, riferimento al mancato film su Superman di Kevin Smith degli anni '90. Smith è il regista dell'episodio.

