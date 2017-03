Su PBS in arrivo una serie sulla vita delle sorelle Brontë

La vita delle celebri romanziere Charlotte, Anne ed Emily Brontë arriva sul piccolo schermo. PBS ha lanciato ieri sera lo show biografico To Walk Invisible: The Bronte Sisters.

To Walk Invisible entrerà nella famiglia Brontë nel periodo comprenso tra il 1845 e il 1848, epoca in cui Emily pubblicò Cime tempestose, Anne diede alle stampe Agnes Grey e Charlotte pubblicò Jane Eyre. La serie racconterà la monotonia del quotidiano delle tre sorelle e la vita familiare in un piccolo villaggio dell'Inghilterra.

Leggi anche: Dalla carta al piccolo schermo: quando le serie TV nascono dalle pagine di un libro

La serie interpretata da Charlie Murphy, Chloe Pirrie, Finn Atkins e Jonathan Pryce è in onda su PBS ogni domenica.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Su PBS in arrivo una serie sulla vita delle...