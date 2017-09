Strangers in Paradise: la graphic novel di Terry Moore diventa un film

Angela Robinson (Professor Marston & The Wonder Women) collaborerà con l'artista Terry Moore per adattare la sua graphic novel Strangers in Paradise per il grande schermo.

La storia racconta la storia di Katchoo, una giovane donna bellissima che conduce una vita tranquilla. La ragazza è intelligente, indipendente ed è innamorata di Francine, di cui è amica da sempre. Poi Katchoo incontra David, un giovane gentile e tenace che è determinato a conquistarne il cuore. La storia d'amore sarà caratterizzata da momenti divertenti e surreali quando l'ex capo di Katchoo va alla ricerca della ragazza e di 850.000 dollari della mafia che sono scomparsi. La vita idilliaca di Katchoo va quindi a pezzi e la giovane scoprirà che non ci si può fidare di nessuno, mentre il suo passato minaccia di distruggere tutto quello che ama.

La Robinson ha raccontato: "Volevo adattare Strangers in Paradise da oltre un decennio, fin dal primo momento in cui ho letto la graphic novel e non sono riuscita a smettere di metterla giù. Terry Moore scrive dei personaggi femminili realistici con un'incredibile sensibilità. Con Strangers in Paradise riesce a realizzare quasi l'impossibile, dando vita a una crime story sexy, piena di stile e molto cuore. Non vedo l'ora di collaborare con Terry!".

Home News Strangers in Paradise: la graphic novel di Terry...