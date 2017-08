Stranger Things: un nuovo poster rende omaggio a Nightmare!

La serie Stranger Things è ispirata a molti classici televisivi e cinematografici degli anni '80 e i fratelli Duffer, creatori del progetto, hanno inserito negli episodi molti riferimenti ed easter egg che rendono omaggio alle loro fonti di ispirazione.

Per celebrare uno dei titoli di riferimento dei due filmmaker, il grande classico horror Nightmare - Dal profondo della notte, Netflix ha ora condiviso un poster che ricrea la locandina del film di Wes Craven.

Nell'immagine si vede Nancy, ovviamente nel ruolo della protagonista che ha il suo stesso nome, mentre la mano del Demogorgon sostituisce nella locandina il guanto di Freddy Krueger.

La sinossi della seconda stagione dello show anticipa:

E' il 1984 e I cittadini di Hawking, Indiana, sono ancora sotto shock a causa degli orrori del malvagio Demogorgone e dei segreti nascosti nel Laboratorio di Hawkings. Will Byers è stato portato in salvo lontano dal Sottosopra, ma non c'è pace: c'è un entità sinistra, ancora più grande, che minaccia i sopravvissuti.

