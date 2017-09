Stan Lee: "Leonardo DiCaprio vuole interpretarmi in un film biografico"

Stan Lee ha svelato che una star di Hollywood molto amata vuole interpretarlo in film biografico che racconterà il percorso che lo ha portato a diventare una vera e propria icona nel mondo dei fumetti Marvel.

Durante un panel organizzato in occasione del Wizard World Nashville, Stan ha infatti raccontato: "Potete crederci oppure no, ma ho già parlato della possibilità di girare un film biografico con Leonardo DiCaprio. E' un mio vicino e alcuni mesi fa stavamo parlando di questa possibilità. Mi ha detto 'Sarebbe così divertente realizzare la tua storia per il grande schermo'. Quindi io gli ho risposto 'Bene, ti farò un'audizione'. Devo essere certo che possa esserne in grado".

Stan ha quindi aggiunto che DiCaprio è un vero e proprio fan della Marvel: "Sui muri di casa sua ci sono i poster più famosi della Marvel e tutto il resto. Ha davvero un ottimo gusto".

Il premio Oscar, inoltre, sembra interessato alla parte del villain il Joker nel progetto della DC che verrà diretto da Todd Phillips e prodotto da Martin Scorsese.

