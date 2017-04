Spider-Man: Homecoming, Tom Holland: "Non ho mai visto L'impero colpisce ancora"

Tom Holland, interprete di Peter Parker in Captain America: Civil War e nell'atteso Spider-Man: Homecoming, ha rivelato in una recente intervista di non aver mai visto L'impero colpisce ancora.

In una scena della sua prima apparizione con la parte dell'Uomo Ragno, il giovane eroe compie una mossa ispirata al famoso lungometraggio diretto da George Lucas ma l'attore ha ora ammesso: "Non ho mai visto quel film. Non sono un grandissimo fan di Star Wars".

Tom ha però lodato Il risveglio della forza e Rogue One: "Sono davvero un fan di quei film. Ho pensato che fossero davvero divertenti".

Holland ha confessato, un po' imbarazzato: "Per qualche motivo ho saltato la visione della trilogia originale, non so perché e mi vergogno molto. Ma sono ancora più imbarazzato nel dire che ho visto i prequel e quando ero un ragazzino li ho amati. Tutti mi dicevano 'Cosa? Ti sono piaciuti quei film?'. Ma io credo davvero che fossero grandiosi".

La giovane star ha quindi scherzato dando la colpa ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nella società: "Siamo una generazione terribile".