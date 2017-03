Skeletor e He-Man tornano in uno spassoso spot live-action (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

Nonostante i severi standard per i cartoni televisivi USA degli anni '80, Skeletor rimane uno dei villain più memorabili della storia dell'animazione seriale. Il nemico giurato di He-Man in He-Man e i dominatori dell'universo, con la sua pelle blu, il suo costume viola e il suo viso/teschio giallo, è tornato sulla tv inglese grazie alla nuova campagna pubblicitaria di MoneySuperMarket, una compagnia di servizi finanziari.

Lo spot mostra Skeletor, interpretato da un attore in carne e ossa, molto felice di aver risparmiato i suoi soldi grazie al servizio pubblicizzato. Quindi esce di casa e si ritrova in un quartiere residenziale a cantare e ballare il tema musicale di Saranno famosi, lasciando interdetti o incuriositi tutti i passanti, fino all'atteso incontro con He-Man (che sta sistemando la spesa) e una versione in miniatura di Panthor, la pantera viola partner di Skeletor.

Una versione live-action di He-Man e le sue avventure, con Skeletor in uno dei ruoli principali, è stata in cantiere per anni, e molti registi sono stati associati al progetto (come Brett Ratner o John M. Chu). Al momento in cabina di regia c'è McG (Terminator Salvation) che ha promesso "vero intrattenimento che rispetterà i fan accaniti" e che guarderà a Il trono di spade e Guardiani della Galassia.

