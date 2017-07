Simone Biles: la vita della campionessa olimpica diventa un film tv

Lifetime ha annunciato di aver ordinato la produzione del film destinato al piccolo schermo che racconterà la storia della campionessa di ginnastica artistica Simone Biles.

Il progetto The Simone Biles Story si ispirerà all'autobiografia dell'atleta, Courage To Soar: A Body in Motion, A Life in Balance, e racconterà i sacrifici e il duro lavoro compiuto dalla teenager per arrivare ai vertici dello sport dopo un'infanzia difficile e numerosi ostacoli personali da superare.

La première del progetto è prevista per il 2018 e la sceneggiatura sarà firmata da Kelly Fullerton.

Home News Simone Biles: la vita della campionessa olimpica...