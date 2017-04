Simon Pegg sarà la star del film Lost Transmissions

Simon Pegg sarà il protagonista del film Lost Transmissions, diretto da Katharine O'Brien, autrice anche della sceneggiatura.

Il progetto della Pulse Films racconterà la storia di Hannah, una timida cantautrice, che scopre come il suo amico, il produttore musicale Theo Ross, stia avendo degli effetti collaterali dopo aver smesso l'assunzione dei medicinali per la schizofrenia. Hannah chiederà quindi l'aiuto di un gruppo di amici per convincere Theo a farsi ricoverare in un ospedale psichiatrico, inseguendolo nel mondo glamour e oscuro di Los Angeles.

Katharine O'Brien ha dichiarato: "Affrontando la tematica delle malattie mentali, Lost Transmissions unisce elementi comici e tragici. Simon ha un istinto unico nel riuscire a interpretare molte sfumature della comicità in momenti che sembrano comunque realistici. Sono entusiasta di poter sfruttare questo suo incredibile talento come attore drammatico con questo film".

Home News Simon Pegg sarà la star del film Lost...