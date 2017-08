She's Gotta Have It: le prime foto ufficiali della serie

Netflix ha diffuso le immagini ufficiali di She's Gotta Have It, la nuova serie TV originale diretta da Spike Lee.

Nelle immagini vediamo: DeWanda Wise (Shots Fired) nel ruolo della protagonista Nola Darling. Clorinda Bradford, l'amica di Nola, interpretata da Margot Bingham (Barbershop 3), Shemekka Epps interpretata da Chyna Layne (Precious), e Rachel, interpretata da Elise Hudson.

La galleria di immagini ci mostra anche i tre amanti di Nola: Greer Childs, interpretato da Cleo Anthony (Divergent), Jamie Overstreet interpretato da Lyriq Bent (The Book of Negroes), e Mars Blackmon interpretato da Anthony Ramos.

La sinossi dello show rivela:

She's Gotta Have It racconta la storia di Nola Darling, un'artista di Brooklyn vicina ai trent'anni che lotta per trovare se stessa e divide il suo tempo tra amici, lavoro e il suoi tre amanti: il modello acculturato, Greer Childs, il protettivo consulente finanziario, Jamie Overstreet e il ballerino eccentrico, Mars Blackmon.

Nola non è chi vuoi che sia. Nola è esplicita, complicata, progressista, impenitente, passionale, sexy...

Spike Lee dirige l'intera serie, oltre ad esserne creatore e produttore esecutivo insieme a sua moglie, la produttrice Tonya Lewis Lee.

