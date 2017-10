She's Gotta Have It: il trailer della serie di Spike Lee

Netflix ha diffuso il trailer della serie She's Gotta Have It, diretta da Spike Lee.

Fanno parte del cast DeWanda Wise (Shots Fired) nel ruolo della protagonista Nola Darling. Clorinda Bradford, l'amica di Nola, è interpretata da Margot Bingham (Barbershop 3), Shemekka Epps da Chyna Layne (Precious), e Rachel da Elise Hudson.

I tre amanti di Nola sono invece Greer Childs, interpretato da Cleo Anthony (Divergent), Jamie Overstreet ruolo affidato a Lyriq Bent (The Book of Negroes), e Mars Blackmon, parte data ad Anthony Ramos.

Ecco il trailer:

La sinossi dello show rivela:

She's Gotta Have It racconta la storia di Nola Darling, un'artista di Brooklyn vicina ai trent'anni che lotta per trovare se stessa e divide il suo tempo tra amici, lavoro e il suoi tre amanti: il modello acculturato, Greer Childs, il protettivo consulente finanziario, Jamie Overstreet e il ballerino eccentrico, Mars Blackmon.

Nola non è chi vuoi che sia. Nola è esplicita, complicata, progressista, impenitente, passionale, sexy...

Spike Lee dirige l'intera serie, oltre ad esserne creatore e produttore esecutivo insieme a sua moglie, la produttrice Tonya Lewis Lee.

