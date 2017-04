Scorsese, DiCaprio e De Niro collaboreranno per realizzare Killers of the Flower Moon?

Il libro Killers of the Flower of the Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI scritto da David Grann potrebbe essere adattato per il grande schermo grazie al team composto da Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.

La Imperative Entertainment produrrà il progetto in cui si raccontano gli omicidi avvenuti tra i membri di una tribù indiana in Oklahohma dopo che nel loro territorio è stato trovato del petrolio. Tra cospirazioni, omicidi e complotti, la situazione è rapidamente degenerata, obbligando il governo a prendere il controllo. Il caso ha segnato l'ascesa di J. Edgar Hoover, a capo delle indagini.

Per ora l'indiscrezione pubblicata da Deadline non è ancora stata confermata dai portavoce delle tre star.

Scorsese e DiCaprio sono inoltre attualmente al lavoro per sviluppare l'adattamento del libro The Devil In The White City, dopo aver collaborato in più occasioni, tra cui The Wolf of Wall Street.

