Sciopero degli sceneggiatori USA: il 96% della WGA vota a favore

Più del 96% dei votanti della Writers Guild of America si è proclamato a favore dello sciopero contro le case di produzione. La WGA ha rilasciato i risultati lunedì prima di riprendere le negoziazioni con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. Uno stop della scrittura inizierà il 2 maggio, quando scadrà l'ultimo super contratto iniziato tre anni fa. La AMPTP ha rilasciato una dichiarazione:

"Le compagnie si stanno impegnando a raggiungere un accordo al tavolo delle trattative che continui a far funzionare l'industria cinematografica. Lo sciopero degli sceneggiatori del 2007 ha fatto molti danni, gli scrittori hanno perso 287 milioni di dollari, mai recuperati, sono stati annullati contratti. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo con la WGA."

The votes are in: 96.3 percent voted yes to a strike. Here's what it all means https://t.co/ccnvFNJ3pj #WGAUnity @WGAWest — L.A. Weekly (@LAWeekly) 24 aprile 2017

Il 67.5% dei membri della Writers Guild of America ha votato e il risultato è stato ancora più schiacciante del 2007, quando la percentuale di Sì si fermò al 90%. Durante le votazioni le trattative sono state sospese. Gli sceneggiatori vogliono ottenere gli aumenti delle retribuzioni minime e delle retribuzioni per script per compensare i cambiamenti dovuti alla natura delle nuove produzioni tv. Si sta discutendo anche l'equiparazione di pagamento per chi lavora per la tv via cavo e chi per la tv in chiaro. L'ultimo sciopero è durato 100 giorni, dal 5 novembre 2007 al 12 febbraio 2008.

