Schwarzenegger lascia Celebrity Apprentice e accusa i detrattori di Trump

Arnold Schwarzenegger ha detto addio alla trasmissione Celebrity Apprentice dopo solo una stagione e i motivi della fine del suo rapporto con la NBC sembrano essere legati al presidente Donald Trump.

La star ha dichiarato: "Ho imparato molto, mi sono divertito molto, è stata un'opportunità grandiosa ma date le circostanze non voglio rifarlo... Anche se me lo chiedessero rifiuterei l'offerta".

Schwarzenegger è infatti convinto che il legame della competizione televisiva con Trump abbia danneggiato gli ascolti della stagione: "Quando le persone hanno scoperto che Trump è ancora coinvolto come produttore esecutivo e guadagnava grazie allo show, metà delle persone hanno iniziato a boicottare il programma. Con Trump coinvolto le persone non apprezzano la situazione e non vogliono sostenere lo show".

