Schwarzenegger contro Trump e il Muslim Ban: "ci fa sembrare stupidi"

Valerio Di G.

Il celebre attore, ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger dichiara pubblicamente la sua posizione sul bando recentemente firmato dal Presidente Donald Trump che vieta l'ingresso negli Stati Uniti a persone provenienti da sette paesi Musulmani, definendolo "emesso in modo sgradevole".

La star di Terminator sull'argomento aggiunge: "So cosa sta tentando di realizzare, la sua paura è verso individui che arrivano da altri paesi con l'intento di danneggiarci. Anche se penso che ci sia un altro modo per raggiungere l'obiettivo". Schwarzenegger, nato in Austria, continua: "Mi sono trovato nella posizione di puntare alla cittadinanza statunitense per avere il permesso di lavorare e vivere in questo paese. E' folle che la Casa Bianca stia emanando un simile atto esecutivo. Ci fa sembrare stupidi." Infine conclude: "Spero che se ne accorgano".

Le dichiarazioni di Schwarzenegger seguono trall'altro una serie di tweet del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump che criticavano gli ascolti della nuova edizione di Celebrity Apprentice, programma di cui era conduttore e che adesso è passato proprio ad Arnold Schwarzenegger.

