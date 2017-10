Scarlett Johansson tra i protagonisti di Reflective Light?

Scarlett Johansson potrebbe essere la protagonista del film Reflective Light, prodotto da Focus Features.

Il progetto rappresenta l'esordio alla regia del fotografo Gregory Crewdson e sarà un adattamento del romanzo scritto nel 2014 da Carla Buckley, The Deepest Secret.

La sceneggiatura è stata firmata da Crewdson insieme a Juliana Hiam.

Il lungometraggio racconterà la storia di un teenager che soffre di una malattia che lo rende allergico alla luce del sole. Scarlett potrebbe interpretare la madre dal ragazzino, una donna talmente devota al figlio da allontanarsi dal resto della sua famiglia conducendo una vita prevalentemente notturna. Quando una ragazza del quartiere scompare misteriosamente, il precario equilibrio che si era stabilito inizia però ad andare in pezzi.

La Johansson è recentemente apparsa in Crazy Night - Festa col morto e tornerà prossimamente sugli schermi come doppiatrice di Isle of Dogs .

