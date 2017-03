Scarlett Johansson diventa Ivanka Trump nel divertente spot SNL

Cristiano Ogrisi

Scarlett Johansson si è trasformata in Ivanka Trump nell'ultimo episodio del Saturday Night Live. Durante la parodia di una pubblicità di un profumo, la Trump cammina in mezzo a un gruppo di uomini in giacca e cravatta, e tutti si girano per ammirarla. La voiceover afferma:

"Lei è Ivanka. Lei è bellissima, lei è potente, lei è complice."

Poi, per riaggiustarsi il trucco, la donna si specchia e il riflesso mostra Donald Trump interpretato da Alec Baldwin.

La voceoiver continua:

"Una femminista, un avvocato, un idolo per le donne.. ma com'è possibile? Quando guarda Titanic pensa di essere Rose... Mi dispiace ragazza, tu sei Billy Zane. Complicit, la fragranza per la donna che potrebbe fermare tutto questo, ma non lo farà"

