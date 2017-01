Saoirse Ronan sarà la star del film Sweetness in the Belly

Saoirse Ronan sarà la protagonista del film Sweetness in the Belly, un adattamento del romanzo scritto da Camilla Gibb che verrà diretto da Zeresenay Mehari (Difret - Il coraggio per cambiare).

La Sienna Films ha acquistato i diritti del libro e ha sviluppato la sceneggiatura firmata da Laura Phillips, in collaborazione con Parallel Films, co-produttrice di Brooklyn.

Saoirse avrà il ruolo di Lilly: una giovane rimasta orfana da bambina mentre era in Africa e che arriva nel Regno Unito, patria dei genitori, da rifugiata, per fuggire dalla guerra civile.

Lilly diventerà una presenza importante nella comunità degli immigrati che vivono a Londra e cercherà di riunire famiglie divise dai conflitti. La sua amica Amina scopre però che Lilly sta vivendo una storia d'amore con Aziz, un dottore pieno di ideali.

