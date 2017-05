Saoirse Ronan nel video di Galway Girl, brano di Ed Sheeran

Saoirse Ronan, la star di Brooklyn, è la protagonista del video della canzone Galway Girl di Ed Sheeran.

Il regista Jason Koenig ha deciso di far girare al cantautore le immagini, mostrando così il suo punto di vista.

Il video inizia con Sheeran che conclude un concerto e va in un bar, dove incontra Saoirse. I due si spostano quindi per le strade di Galway, in Irlanda, dove Ed si esibiva anni fa. La coppia fa persino tappa da un tatuatore, dove la star della musica è stato ingannato dalla Ronan, finendo per avere sulla propria pelle le parole Galway Grill.

Ed, durante un concerto, aveva dichiarato: "Sono in realtà orgoglioso di lei. E' il tipo di cose che farei io".

Ecco il video:

