Ryan Reynolds e Blake Lively al Met Gala: che dichiarazione d'amore su Humans of New York

La coppia composta da Ryan Reynolds e Blake Lively è una delle più amate e ammirate del mondo di Hollywood e i due attori hanno espresso più volte pubblicamente la profondità del loro legame.

In un nuovo post condiviso da Humans of New York si riportano alcune parole del protagonista di Deadpool pronunciate durante il Met Gala per lodare la moglie: "Risponde sempre con empatia. Affronta la rabbia con empatia. Va incontro all'odio con l'empatia. Si concede il tempo di immaginare cosa sia accaduto ad una persona quando aveva cinque o sei anni. E mi ha reso una persona più empatica".

Ryan ha poi aggiunto perché questo atteggiamento è stato particolarmente importante nella sua vita: "Il rapporto con mio padre era letteralmente a pezzi. Prima che lui morisse, Blakely mi ha fatto ricordare le cose che non volevo ricordare. Mi ha fatto ricordare i momenti belli".

La dichiarazione d'amore ha colpito molto i fan e gli utenti di Facebook e tra i commenti alcune persone hanno confermato le qualità dell'ex star di Gossip Girl. Una ragazza, Maria Funcheon, ha ad esempio raccontato che un giorno, mentre si trovava nel bagno dello studio legale dove lavora, stava consolando una sua amica a cui era appena morto il cane e l'attrice è intervenuta, spiegando che lo stesso era accaduto da poco a lei, e si è messa a piangere insieme alla giovane, abbracciandola e cercando di consolarla per la sua perdita.

