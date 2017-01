Ryan Gosling ricorda Debbie Reynolds: "Per La La Land fu un'incredibile fonte di ispirazione"

Ryan Gosling, sul palco del Palm Springs International Film Festival, ha voluto ricordare e ringraziare Debbie Reynolds.

L'attore, dopo essere salito sul palco insieme a Damien Chazelle e al compositore Justin Hurwitz per ritirare il premio Vanguard Award conquistato da La La Land, ha dichiarato: "Vorrei aver potuto dire tutto questo di persona ma mi piacerebbe ringraziare Debbie Reynolds per il meraviglioso lavoro compiuto nella sua carriera".

L'attore ha spiegato: "Era per noi una fonte di ispirazione ogni giorno: abbiamo guardato Cantando sotto la pioggia ogni giorno per ispirarci ed era un vero talento senza paragoni".

La La Land racconta la storia dell'aspirante attrice Mia e del pianista jazz Sebastian che cercano di mantenere vivo il proprio amore mentre affrontano le difficoltà legate al desiderio di fare carriera.

