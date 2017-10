Ryan Gosling, tra qualche giorno protagonista sul grande schermo con Blade Runner 2049, ha condotto il primo nuovo episodio della trasmissione Saturday Night Live.

In uno dei divertenti sketch realizzati per lo show l'attore interpreta un grafico che per anni ha cercato di rimuovere un pensiero ossessivo causato da Avatar di James Cameron: l'utilizzo del font Papyrus per il titolo del film.

La situazione peggiora però dopo la scoperta che il filmmaker sta lavorando ai sequel e che la grafica sembra sia rimasta invariata, visione che dà il via a un'esilarante serie di eventi.

Ecco il divertente filmato:

Ryan Gosling contro Avatar nel video parodia!