Russell Crowe zittisce con un tweet chi lo accusa di essere grasso

Di recente sono comparse sui media foto di Russell Crowe che mostrerebbero il divo australiano un po' in sovrappeso. Negli anni Crowe ci ha abituato ai suoi cambiamenti fisici, ma le foto scattate a Sydney, Australia, lo scorso weekend hanno subito fatto il giro del mondo e i commenti piovuti sull'attore non sono stati del tutto lusinghieri.

Russel Crowe. I feel much better about myself. pic.twitter.com/ug62vsOOx6 — Shaun McLaughlin (@CheapjackShakes) 28 marzo 2017

Anche il conduttore radiofonico Howard Stern si è sentito in dovere di ironizzare sul peso di Russell Crowe, spingendo un fan dell'interprete de Il gladiatore ad avvertirlo prontamente via Twitter. Russell Crowe non ci ha pensato due volte e ha fornito la risposta perfetta twittando:

"Posso sollevare il giovane Howard... lui non può dire lo stesso".

I can bench press young Howard ... he cannot say the same ... https://t.co/5fPEoc1c2Z — Russell Crowe (@russellcrowe) 28 marzo 2017

L'8 giugno vedremo Russell Crowe a fianco di Tom Cruise nel reboot de La Mummia. Parlando della performance del collega, Cruise ha dichiarato: "E' incredibile nel film. E' un grande attore e mi sono divertito molto a vederlo sviluppare quel personaggio. Abbiamo alcune scene grandiose insieme, c'è una scena fantastica in cui combattiamo, è stato fantastico girarla."

