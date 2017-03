Rupert Grint: "Non potrei essere un principe della Disney"

Emma Watson è l'interprete di Belle nel film La Bella e la Bestia ma il suo amico ed ex collega Rupert Grint ha svelato che non ha alcuna intenzione di seguirne l'esempio e venir coinvolto nella realizzazione di un progetto live-action della Disney.

L'ex interprete di Ron nella saga di Harry Potter ha dichiarato: "Non so se sarei adatto a quel mondo. Ma sì, immagino che sia divertente. Non penso però che riuscirei ad allenarmi e a prepararmi così tanto".

Grint è tuttavia pronto a sostenere Emma: "La Bella e la Bestia è fantastico. Non l'ho ancora visto ma non vedo l'ora".

L'attore, attualmente, è più interessato a lavorare su set di serie televisive: "Mi ha sempre attirato l'idea di recitare nel ruolo di questi interessanti personaggi che coinvolgono per un breve periodo di tempo. Ora fare tv è qualcosa di veramente entusiasmante: è così divertente, e nei film non si ha in realtà la possibilità di sviluppare un personaggio nel corso di un lungo periodo di tempo, mentre con una serie puoi davvero dare vita a qualcosa di interessante".

