Roma 2017: dal 22 al 25 ottobre le Preaperture della Festa del Cinema, quattro film italiani in anteprima

Dopo il successo di pubblico registrato nella scorsa edizione, dal 22 al 25 ottobre tornano le Preaperture della Festa del Cinema che quest'anno ospiteranno quattro attesi film italiani in anteprima.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 22 ottobre, alle ore 18 presso la Casa del Cinema, con Moravia Off di Luca Lancise. Il documentario utilizza la poetica del grande scrittore italiano, uno dei più importanti dello scorso secolo, per generare racconti in giro per il mondo, dall'Africa "nera" all'Egitto, dalla Polonia alla Cina, dalla Germania all'Iran, dalla Francia alla Corea del Sud.

Il giorno dopo alle ore 20.30, sempre alla Casa del Cinema, sarà la volta di Terapia di coppia per amanti di Alessio Maria Federici, un'immersione nei sentimenti che nascono dal timore di affidarsi all'amore e all'impulso di cambiare vita. Nel cast, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini, Sergio Rubini, Anita Kravos, Franco Branciaroli, Anna Ferzetti. Entrambe le proiezioni alla Casa del Cinema saranno a ingresso libero.

Martedì 24 ottobre alle ore 20.30, il MAXXI ospiterà The Italian Jobs: Paramount Pictures e l'Italia di Marco Spagnoli. Il documentario analizza il legame che intercorre tra i film, la produzione Paramount e l'Italia, andando a esplorare la storia del cinema internazionale e indagando le scelte che hanno portato alcune pellicole a essere realizzate nel nostro Paese. La proiezione sarà a ingresso libero previo ritiro coupon.

Il 25 ottobre alle ore 20, presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, si terrà l'anteprima de La ragazza nella nebbia, esordio alla regia di Donato Carrisi. Lo scrittore e sceneggiatore porta sul grande schermo un thriller dal ritmo incalzante tratto dall'omonimo romanzo-bestseller edito da Longanesi. Fra i protagonisti, Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi e Michela Cescon.

