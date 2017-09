Roma 2017: Audrey Hepburn sul poster ufficiale della Festa del Cinema!

Silhouette flessuosa, immancabile abitino nero e un mazzo di palloncini in mano: per il poster della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 26 ottobre al 5 novembre, è stata scelta l'eleganza senza tempo di Audrey Hepburn, per sempre legata alla capitale grazie al film di William Wyler Vacanze romane (1954), per cui vinse l'Oscar come migliore attrice protagonista.

Per il manifesto ufficiale della Festa di Roma numero dodici è stata selezionata una foto dell'attrice scattata da David Seymour sul set di Cenerentola a Parigi (1957) di Stanley Donen, pellicola che, proprio quest'anno, festeggia il sessantesimo anniversario dell'uscita in sala. La Festa intende in questo modo omaggiare il capolavoro di Donen e il musical, genere a cui sarà dedicata la sezione "I film della nostra vita", con una selezione dei titoli più amati e rilevanti della storia del cinema. Prima di ogni proiezione dei film in programma alla Festa del Cinema, gli spettatori potranno inoltre assistere a brevi pillole dei musical più celebri ed evocativi.

La dodicesima edizione della Festa del Cinema, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Piera Detassis, con la direzione artistica di Antonio Monda, ha già annunciato l'arrivo di diversi ospiti internazionali, tra cui David Lynch, Xavier Dolan, Ian McKellen, Vanessa Redgrave e Chuck Palahniuk, la proiezione del film di Steven Soderbergh Logan Lucky, con Adam Driver e Channing Tatum, e Detroit di Kathryn Bigelow. Per quanto riguarda gli italiani invece, sono in programma un incontro con Nanni Moretti e il film Una questione privata dei Fratelli Taviani.

Sulla scelta di Audrey Hepburn il direttore artistico Antonio Monda ha detto: "Poche attrici comunicano un'idea di grazia e raffinatezza come Audrey Hepburn. Ritengo che sia un simbolo perfetto della Festa che stiamo cercando di costruire, in particolare in questa immagine piena di gioia ed eleganza".

