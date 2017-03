Robert Rodriguez debutta alla regia di un film animato con "Ugly Dolls"

Robert Rodriguez debutterà nel mondo dell'animazione in occasione di Ugly Dolls, un racconto per il grande schermo ispirato all'omonima linea di giocattoli.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2015 e sarà prodotto da STX.

Rodriguez sarà coinvolto anche come produttore esecutivo grazie alla sua Troublemaker Studios.

Il film, di cui per ora non sono stati rivelati molti dettagli, arriverà nei cinema americani il 10 maggio 2019.

Tra i prossimi progetti del filmmaker ci sono il remake di 1997: Fuga da New York e l'atteso Alita: Battle Angel.

Home News Robert Rodriguez debutta alla regia di un film...