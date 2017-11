Rise of the Living Dead: il figlio di George Romero alla regia del prequel della saga horror!

Cameron Romero, figlio del maestro del genere zombie George A. Romero, ha annunciato l'arrivo nele sale del prequel de La notte dei morti viventi. L'idea di Origins, oggi rinominato Rise of the living dead, era arrivata all'uomo già nel 2014, quando partì un crowdfunding capace di raggiungere 30.000 dollari.

Cameron Romero, via Facebook, ha dichiarato che il padre ha letto lo script del film trovandolo 'geniale', e per questo motivo non ha voluto venderlo a nessuno né farlo dirigere ad altri, visto che sarà una vera e propria 'lettera d'amore' a Romero, sarà 'tutto ciò che questo film deve essere, sarà un film sfacciato'.

Rise of the Living Dead è ambientato agli inizi degli anni '60, il protagonista il dottor Ryan Cartwright, uno scienziato militare che deve trovare un metodo per far continuare la vita umana nonostante un possibile disastro nucleare imminente. In qualche modo questa ricerca scientifica porta l'uomo a creare il primo zombie e da lì l'apocalisse che ne è seguita.

George A. Romero nacque a New York nel 1941, dove trascorse buona parte della sua giovinezza, verso la fine degli anni '60, decise di fondare con alcuni amici la Image Ten Productions, con la quale girò uno dei più celebrati horror di tutti i tempi, La notte dei morti viventi, girato in bianco e nero e con un budget limitato (poco più di 100.000 dollari) al quale seguirono There's Always Vanilla, La città verrà distrutta all'alba, La stagione della strega, Wampyr. Nel 1978 dopo il distacco dalla Image Ten Productions, Romero firma Zombi il secondo film della sua saga dedicata agli zombi, con la co-produzione di Dario Argento e gli effetti speciali di Tom Savini. Il film, costato solo 1.5 milioni di dollari, ne incassò 40 milioni in tutto il mondo e presto divenne un cult. Gli altri film della saga sono Il giorno degli zombi, La terra dei morti viventi, Diary of the Dead - Le cronache dei morti viventi e Survival of the Dead.

