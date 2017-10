Reese Witherspoon: "Un regista mi ha molestato quando avevo 16 anni"

Nella lunga lista di star di Hollywood che hanno subito molestie all'inizio della propria carriera si aggiunge ora un nome molto prestigioso: quello di Reese Witherspoon.

L'attrice ha infatti dichiarato che un regista si è comportato in modo molto inappropriato quando lei aveva solo 16 anni: "Provo un vero disgusto nei confronti del regista che mi ha assalita quando ero una teenager e rabbia nei confronti degli agenti e dei produttori che mi hanno convinta che quel silenzio fosse necessario per poter lavorare. E vorrei poter dire che si è trattato di un incidente isolato nella mia carriera, ma tristemente non lo è stato. Ho avuto più di una esperienza di molestie e aggressioni sessuali, ma non ne parlo molto spesso".

Reese ha quindi sottolineato: "In questi giorni le mie esperienze sono ritornate nella mia mente in modo davvero vivido ed è difficile dormire, pensare, comunicare tanti dei sentimenti che ho provato per quanto riguarda l'ansia, l'essere onesti, la colpa per non aver parlato prima e per non aver agito".

La star ha aggiunto che ascoltare le testimonianze condivise dalle tante persone che hanno affrontato momenti difficili nelle loro carriere l'ha incoraggiata a rivelare quanto le era accaduto: "La verità mi ha dato davvero coraggio e lo stesso è accaduto a tante persone nel mondo, solo dicendo la verità si può realmente guarire".

