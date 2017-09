Ralph Supermaxieroe: in arrivo il reboot al femminile del telefilm anni '80

La ABC ha ordinato il pilot del reboot di Ralph Supermaxieroe (The Greatest American Hero)... ma al femminile. Secondo Deadline, la protagonista sarà Meera, una donna indiana-americana di 30 anni da Cleveland, che tra i suoi talenti può annoverare il bere la tequila e cantare al karaoke. Alcuni alieni le affidano un abito che le dà alcuni poteri per proteggere il pianeta: il mondo non è mai stato in mani meno affidabili.

Il reboot sarà prodotto dalla 20th Century Fox, Nahnatchka Khan e Rachna Fruchbom, che si occuperà anche della sceneggiatura. La serie sarà basata sullo show andato in onda dal 1980 al 1983, dove un professore diventa un riluttante supereroe, dopo che gli viene affidato un costume speciale, del quale perde subito le istruzioni. Nel 2014 furono legati al progetto Phil Lord e Chris Miller, i registi di The Lego Movie ed ex-registi di Han Solo: A Star Wars Story.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Ralph Supermaxieroe: in arrivo il reboot al...