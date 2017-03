Quick Draw: Common sarà il protagonista del thriller

Common, da qualche giorno protagonista anche nei cinema italiani con John Wick - Capitolo 2, sarà la star di un nuovo action thriller intitolato Quick Draw, prodotto da Content Media e Lorenzo di Bonaventura (Transformers).

Harris Goldberg sarà autore e regista del progetto, descritto come una storia piena di tensione con spettacolari inseguimenti in auto e combattimenti corpo a corpo.

Di Bonaventura ha sottolineato che il lungometraggio potrà contare su una storia con dei protagonisti interessanti, non solo su un'incredibile dose di azione. Common è stato considerato la scelta perfetta per il film le cui riprese inizieranno in estate.

