Quentin Tarantino starebbe per dirigere un film sui delitti di Charles Manson!

Sono in molti a chiedersi quale sarà il prossimo progetto di Quentin Tarantino. Il regista ha anticipato di essere impegnato nella scrittura del suo nuovo lavoro che non sarà pronto prima del 2019. Adesso The Hollywood Reporter avrebbe suggerito l'intenzione di Tarantino di realizzare un film sui delitti commessi da Charles Manson e dalla Manson Family. Tarantino scriverà e dirigerà il film che sarà prodotto dai suoi collaboratori abituali, i fratelli Weinstein.

Al momento Quentin sarebbe prossimo a ultimare la prima bozza di sceneggiatura e avrebbe contattato l'amico Brad Pitt e Jennifer Lawrence per offrir loro dei ruoli. Il film sui delitti di Manson verrà probabilmente girato in California la prossima estate. La sceneggiatura sarà incentrata su Sharon Tate, attrice e moglie di Roman Polanski uccisa da Manson e dai suoi seguaci nel 1969 mentre era in attesa del primo figlio.

Charles Manson riuscì a riunire un folto gruppo di adepti, convincendoli ad attaccare le persone che si trovavano dentro una villa di Los Angeles di proprietà di un produttore discografico che aveva rifiutato il suo lavoro. Quattro dei suoi adepti uccisero Sharon Tate, incinta di otto mesi, e altre quattro persone che erano in casa. Charles Manson si trova attualmente in carcere dove sconta l'ergastolo.

