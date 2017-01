Project Greenlight 4, da stasera il programma prodotto da Matt Damon e Ben Affleck

Patrizio Marino

Due amici d'infanzia e un obiettivo in comune: sfondare nel mondo del cinema. Anni di lavoro duro senza successo... poi scrivono una sceneggiatura, vincono un Oscar e diventano famosi. Un sogno? No, è la storia vera di Matt Damon e Ben Affleck che ha ispirato i 2 attori a realizzare, un concorso per offrire ad aspiranti sceneggiatori la possibilità di approdare ad Hollywood e realizzare un film per la HBO con 3 milioni di dollari. È Project Greenlight che a gennaio torna su Studio Universal (Mediaset Premium sul DTT) con la quarta stagione in Prima TV. L'appuntamento è a partire dal 1 gennaio alle 20.30 e, a seguire gli altri episodi, ogni domenica alle 20.30.

Lanciato per la prima volta in internet nell'autunno del 2000, torna a distanza di tempo con la nuova 4 stagione, dove il vincitore Jason Mann, scelto da Matt Damon e Ben Affleck, dai produttori Peter Farrelly e Bobby Farrelly, da Len Amato e Effie Brown di HBO e da Jennifer Todd, presidente della società di produzione Pearl Street Films di Damon e Affleck, dovrà dirigere il suo primo lungometraggio.

