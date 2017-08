Pixar: John Lasseter verrà premiato con il Diane Disney Miller Lifetime Achievement Award!

John Lasseter, direttore creativo della Pixar e dei Walt Disney Animation Studios, riceverà il Diane Disney Miller Lifetime Achievement Award dal Walt Disney Family Museum durante il terzo gala di beneficenza organizzato dall'istituzione. La cerimonia si terrà a San Francisco il 7 Novembre!

Questo particolare premio onora coloro che hanno ottenuto un incredibile impatto sulle arti, sull'educazione, sull'avanzamento tecnologico e sul coinvolgimento della comunità. Il fondatore della Pixar John Lasseter ha così commentato la splendida notizia: "Sono onorato di ricevere il Diane Disney Miller Lifetime Achievement Award. Diane era una persona fantastica e un incredibile portavoce dell'eredità di suo padre. Il Walt Disney Family Museum è per me una fonte d'ispirazione e penso che lo sia per chiunque abbia mai visto i film di Walt o visitato uno dei suoi parchi a tema. Sono fiero di aver chiamato Diane amica e onorato di ricevere questo riconoscimento in suo nome!"

Lasseter è un pioniere dell'animazione al computer essendo uno dei fondatori del Pixar Animation Studios. Ha co-scritto, diretto o co-diretto moltissimi acclamati film Pixar tra cui Toy Story, A Bug's Life e Cars - motori ruggenti. Dopo l'acquisizione nel 2006 della Pixar da parte della Disney, Lasseter ha ottenuto il ruolo di direttore creativo supervisionando ogni progetto di entrambi gli studios e figurando sempre come produttore esecutivo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Pixar: John Lasseter verrà premiato con il Diane...