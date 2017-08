Phobia: ecco il trailer dell'antologia horror internazionale sulle paure

In Italia il genere horror trova poco spazio nelle grandi produzioni, ma nel piccolo cinema indipendente è un filone che ha ancora moltissimo da dire. Proprio in questi giorni, è uscito il trailer di Phobia, film horror indipendente a episodi prodotto da Vestra Pictures e Enchanted Architect. Il filo conduttore del film sarà proprio la fobia, ne esistono centinaia dalle più banali alle più inquietanti, e 14 registi internazionali - dagli Stati Uniti alla Nigeria - avranno 5 minuti ognuno per portarle in scena.

Per l'Italia, le fobie saranno portate in scena da Domiziano Cristopharo (Red Krokodil), Poison Rouge, Alessandro Giordani, Alessandro Redaelli, Davide Pesca e Lorenzo Zanonin & Alessandro Sisti. Ancora nessuna notizia sulla data d'uscita ufficiale dell'antologia.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Phobia: ecco il trailer dell'antologia horror...