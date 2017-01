Paul Thomas Anderson, le immagini dal set del nuovo film

Le riprese del nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson, dopo Vizio di forma, sembrano essere iniziate nell'area adi Lythe, nell'area di Whitby (North Yorkshire).

Secondo quanto riporta la Whitby Gazette, nel weekend la produzione si poi è spostata vicino a Robin Hood's Bay.

Gli scatti apparsi online (qui le altre immagini) mostrano il premio Oscar Daniel Day-Lewis, e altri membri del cast, attraversare un cimitero.

Le prime indiscrezioni riguardanti il progetto, acquistato dalla Focus Features, parlavano di una storia ambientata nel mondo della moda, nella New York degli anni '50. Per ora, tuttavia, non sono ancora stati confermati i dettagli sulla trama del lungometraggio che segnerà il ritorno sul grande schermo dell'attore dopo il successo di Lincoln.

