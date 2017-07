Outlaw King: Aaron Taylor-Johnson protagonista accanto a Chris Pine

Aaron Taylor-Johnson sarà l'interprete di James Douglas nel film Outlaw King, diretto da David Mackenzie (Hell or High Water) e prodotto da Netflix.

Il progetto poteva già contare sulla presenza nel cast di Chris Pine nella parte di Robert Bruce, il re che ha lottato per liberare la Scozia dalle opprimenti regole inflitte dall'Inghilterra.

Douglas era il fedele consigliere e braccio destro del sovrano. Il giovane assistette a quanto accaduto quando le terre di proprietà del padre, avendo sostenuto William Wallace nel suo movimento per l'indipendenza, vennero tolte alla sua famiglia dal re inglese. Dopo la perdita dei possedimenti, Douglas entrò nel gruppo di Bruce per cercare vendetta e insieme i due si prepararono a combattere, attaccarono castelli e lottarono per l'indipendenza.