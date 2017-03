Oscar 2017: Warren Beatty e Faye Dunaway bisticciavano per decidere chi avrebbe annunciato il Miglior Film

Dopo lo scambio di buste che ha determinato la più memorabile brutta figura nella storia degli Oscar, le star Warren Beatty e Faye Dunaway continuano loro malgrado a essere nell'occhio del ciclone. Una notizia che arriva direttamente dal backstage svelerebbe che le due star da tempo non sarebbero in buoni rapporti e che durante le prove dello show avrebbero litigato mentre decidevano chi avrebbe annunciato il film vincitore.

Una fonte anonima avrebbe riferito che il 79enne Warren Beatty ha rifiutato di lasciare che le sue prove venissero filmate, costringendo la produzione a cambiare i suoi programmi. Quando la sua richiesta non è stata accolta, l'attore se ne sarebbe andato lasciando Faye Dunaway a provare da sola. Prima, però, i due attori avrebbero bisticciato per spartirsi i compiti da presentatori dell'Oscar per il Miglior Film. A quanto pare a Hollywood non sarebbe un segreto che tra i due divi da tempo non corre buon sangue.

Dopo l'errore che ha costretto il cast di La La Land a mollare i loro Oscar e a scendere dal palco facendo spazio al vero vincitore, Moonlight, Emma Stone ha svelato che quello è stato uno dei momenti più orribili della sua vita.

Di diversa opinione Jimmy Kimmel, presentatore della serata, il quale ha ammesso di aver fatto fatica a trattenere le risate durante l'imbarazzante scena sul palco del Dolby Theatre. Il comico ha ammesso: "E' qualcosa di inusuale, ma ho pensato 'Il presentatore dovrebbe salire sul palco e chiarire la situazione'. Poi mi sono ricordato 'Ah, ma sono io il presentatore!'" aggiungendo poi "Adesso abbiamo i produttori di due film sul palco. Chi accidenti sa a quale dei due film appartengono? Stavo lì sul palco come un idiota, mi sentivo male per quei ragazzi, ma a dire la verità cercavo di non scoppiare a ridere."

