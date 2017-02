Oscar 2017: Justin Timberlake e Sting tra gli artisti che si esibiranno

L'Academy ha annunciato il nome degli artisti che si esibiranno sul palco della cerimonia di consegna degli Oscar che si svolgerà domenica 26 febbraio.

Auli'i Cravalho e Miranda interpreteranno dal vivo il brano nominato How Far I'll Go, tratto dal film Oceania.

Sting canterà invece The Empty Chair, tratto da Jim: The James Foley Story. L'artista è co-autore della canzone insieme a J. Ralph.

Justin Timberlake salirà sul palco con la sua Can't Stop the Feeling, composta per il film Trolls. Il brano è stato scritto insieme a Max Martin e Karl Johan Schuster.

John Legend, infine, si esibirà sulle note di Audition (The Fools Who Dream) e City of Stars, tratte da La La Land. I due brani sono stati composti da Justin Hurwitz, mentre i testi sono stati firmati da Benji Pasek e Justin Paul.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: Justin Timberlake e Sting tra gli...