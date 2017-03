Oscar 2017: i responsabili delle buste banditi dalla Notte degli Oscar

Era inevitabile che finisse così. Dopo una rapida indagine interna, iniziano a cadere le prime teste. L'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha deciso di bandire i due responsabili della PricewaterhouseCooper addetti alle buste con i vincitori dalla Notte degli Oscar. I due impiegati non potranno più lavorare agli Oscar dopo il fattaccio che ha visto il team di La La Land salire erroneamente sul palco a ritirare l'Oscar per il Miglior film al posto di quello di Moonlight.

Come già sappiamo, il responsabile dello scambio di buste è Brian Cullinan, colpevole di aver dato al presentatore Warren Beatty la busta sbagliata. A pagare le conseguenze del suo errore sarà anche la collega Martha Ruiz, punita suo malgrado. Il portavoce dell'Academy non ha chiarito se la collaborazione con PwC, che ha lavorato agli Oscar per oltre 80 anni, proseguirà.

Sembra che Brian Cullinan, addetto alle buste per gli Oscar da quattro anni, fosse stato distratto dai social media visto che aveva twittato diverse foto l'ultima delle quali, postata solo pochi minuti prima del fattaccio, ritraeva Emma Stone, la vincitrice dell'Oscar comne Miglior Attrice Protagonista, nel backstage con la stuatetta in mano. Naturalmente dopo il caos esploso sul palco Cullinan aveva cancellato tutti i tweet.

Non è chiaro perché l'Academy abbia scelto di licenziare anche Martha Ruiz, incolpevole dell'errore del collega. Il capo della PricewaterhouseCooper Tim Ryan si è offerto di incontrare il direttivo dell'Academy per trovare un rimedio all'errore. La prossima riunione sarà il 28 marzo, data in cui probabilmente si deciderà il destino della partnership tra l'Academy e la PwC.

