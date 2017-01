Oscar 2017: Carrie Fisher chiese ad Harrison Ford di cantare al suo tributo "in memoriam"

Cristiano Ogrisi

La ABC ha riportato, nei giorni passati, un'intervista inedita a Carrie Fisher, dove l'attrice affermava che avrebbe voluto che Harrison Ford cantasse per lei durante il tributo nella serata degli Oscar.

A un mese dalla scomparsa, l'intervista rilasciata a Jimmy McInerney e Jason Swank nel 2010, rivela che la Fisher avrebbe voluto scrivere sul suo necrologio "affogata nella luce della luna, soffocata dal mio stesso reggiseno".

"Ho chiesto a Harrison di cantare durante il filmato dedicato alla mia scomparsa, è una cosa che voglio davvero, sulla base di 'Melancholy Wookiee'."

Nel libro scritto dall'attrice poco prima della sua morte, dal titolo The Princess Diarist, la Fisher ha parlato del suo rapporto con Harrison Ford, diventato per breve tempo una vera storia d'amore durante le riprese di Guerre stellari nel 1976, e ha affermato che ancora aveva un debole per lui. L'attrice ha anche detto di aver avuto l'idea di farlo cantare dopo aver visto la performance dedicata a John Hughes dopo la sua morte:

"Ho pensato, chissà chi tireranno fuori, in base a quando mi succederà, c'è davvero tanta gente a cui possono chiedere di cantare per me".

McInerney spera che quest'intervista faccia organizzare all'Academy of Motion Picture Arts and Sciences qualcosa di speciale per l'iconica attrice durante lo show degli Oscar:

"Era ciò che voleva, si può dire che fosse scherzosa e esagerata, ma ha detto che questo era ciò che desiderava."

L'Academy, per ora, ha confermato che Carrie Fisher sarà presente nel filmato In Memoriam, ma che non c'è nulla di speciale programmato per la scomparsa dell'attrice di Beverly Hills.

