Olivier Assayas rivela i primi dettagli del suo prossimo film, intitolato E-Book

Olivier Assayas ritornerà alla regia di un film in lingua francese in occasione del suo prossimo progetto che si intitolerà E-book.

I protagonisti saranno Juliette Binoche, Guillaume Canet, Vincent Macaigne, Christa Theret e Pascal Gregory.

La storia sarà ambientata nel mondo delle case editrici parigine e avrà un'atmosfera più vicina alla commedia. Tra i produttori ci sarà anche Charles Gilibert per conto di CG Cinema.

Assayas, attualmente impegnato come giurato al festival di Locarno, ha dichiarato: "Sils Maria era in un certo senso una commedia. Questo sarà un passo in avanti in quella direzione. Sarà un film con al centro gli attori e i dialoghi, in parte film, in parte narrazione e in parte saggio".

Il regista ha quindi aggiunto che la tematica affrontata sarà quella del modo in cui ci adattiamo, oppure no, al modo in cui sta cambiando il mondo. Sul grande schermo si assisterà quindi a delle conversazioni tra personaggi di mezza età, seguiti nella loro quotidianità, e alle loro storie d'amore.

Per ora Assayas non ha ancora stabilito in modo definito come affronterà le riprese e lo stile del progetto: "Penso che quando capirò la direzione in cui mi sta portando il film, allora capirò la sua natura".

