Nightwing: Chris McKay dirigerà il film tratto dai fumetti della DC

Chris McKay, dopo il successo di Lego Batman - Il film, tornerà a occuparsi del mondo dei fumetti della DC ma, questa volta, in versione live action.

Il nuovo progetto è dedicato a Nightwing/Dick Grayson e la sceneggiatura sarà scritta da Bill Dubuque (The Accountant).

Dick Grayson, creato da Bob Kane e Bill Finger, è il Robin originale e, tra le pagine, era il membro più giovane di una famiglia di acrobati. Dopo che i suoi genitori vengono uccisi, il ragazzo viene accolto da Bruce Wayne/Batman e diventa il suo braccio destro nelle avventure ambientate a Gotham.

Nei film della Warner Bros Robin non è ancora entrato in scena e in Batman v Superman: Dawn of Justice si era mostrato il suo costume, rivelando così che era stato ucciso dal Joker.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Nightwing: Chris McKay dirigerà il film tratto...