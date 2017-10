Nicole Kidman sarà la star del thriller Destroyer

Nicole Kidman sarà la protagonista del crime thriller Destroyer, diretto da Karyn Kusama (Girlfight).

La produzione sarà curata da 30WEST e la sceneggiatura è stata scritta da Phil Hay e Matt Manfredi.

Sul grande schermo si assisterà all'odissea, morale ed esistenziale, della detective della polizia di Los Angeles Erin Bell che, quando era giovane, aveva compiuto nel deserto della California una missione sotto copertura tra i membri di una gang organizzata quasi come un culto, situazione è poi finita in tragedia. Quando il leader del gruppo criminale riappare molti anni dopo, la donna deve riavvicinarsi ai membri rimasti e addentrarsi nella loro storia per fare finalmente pace con i demoni che hanno tormentato il suo passato.

Tra i produttori ci sarà anche Fred Berger, reduce del successo di La La Land.

