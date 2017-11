Nick Cassavetes regista e sceneggiatore di "Have You Seen Her?"

Nick Cassavetes, che ha portato al successo l'adattamento cinematografico del romanzo Le pagine della nostra vita, ritornerà prossimamente sul set per occuparsi della commedia romantica Have You Seen Her?, prodotta da Metalwork Pictures e Paris Film Inc.

Le riprese inizieranno all'inizio del 2018 e il filmmaker ha firmato anche la sceneggiatura insieme a Paul Johansson, dopo aver sviluppato l'idea per oltre dieci anni.

Per ora non sono stati rivelati i dettagli sulla trama ed è stato solo annunciato che si tratterà di un film romantico, dall'atmosfera simile a quella del progetto che ha avuto come protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams.

