New Warriors: Freeform ordina la comedy tratta dai fumetti Marvel

Marvel, Freeform e ABC collaboreranno alla creazione di una nuova serie tratta dai fumetti di New Warriors. L'adattamento live-action sarà una comedy e la prima stagione sarà composta da dieci episodi della durata di 30 minuti.

I protagonisti sono sei giovani teenager dotati di poteri che lavorano e vivono insieme, mentre cercano di migliorare il mondo. La serie racconterà quindi la storia di personaggi alle prese con il periodo in cui si sta per diventare adulti e si prova la sensazione di poter fare tutto o al contrario non essere in grado di agire, in una realtà in cui i nemici sono spaventosi come i primi appuntamenti romantici negativi.

Tra i personaggi coinvolti ci sarà Squirrel Girl/Doreen Green, descritta come una leader naturale determinata che possiede abilità acrobatiche e la capacità di parlare con gli scoiattoli. Doreen è fiduciosa nei confronti delle altre persone e insegna a chi le sta intorno a credere in se stessi.

I produttori esecutivi dello show saranno Jeph Loeb e Jim Chory.

Freeform sta già sviluppando, in collaborazione con la Marvel, la serie Cloak and Dagger.

Home News New Warriors: Freeform ordina la comedy tratta...