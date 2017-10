Netflix, le novità in catalogo a Ottobre!

Patrizio Marino

Suburra, La Serie è sicuramente il titolo più atteso in Italia del catalogo di Ottobre di Netflix, segnaliamo inoltre oltre, al ritorno dei ragazzi di Stranger Things, la serie MINDHUNTER, adattamento del libro firmato dall'ex agente dell'FBI John Douglas e prodotta da David Fincher.

Le Serie TV originali NETFLIX

Suburra, La Serie - Stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre

ID-0 - Stagione 1 - disponibile dal 6 ottobre

Mindhunter - Stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre

Slasher: Guilty Party - Stagione 2 - disponibile dal 17 ottobre

Haters Back Off - Stagione 2 - disponibile dal 20 ottobre

Wanted - Stagione 1 - disponibile dal 24 ottobre

Wanted - Stagione 2 - disponibile dal 24 ottobre

Stranger Things - Stagione 2 - disponibile dal 27 ottobre

Jumbo's Just Desserts - Stagione 1- disponibile dal 31 ottobre

Le Serie TV originali NETFLIX - Episodi Settimanali

Designated Survivor - Stagione 2 - disponibile dal 6 Ottobre ogni giovedì

Dynasty - Stagione 1- disponibile dal 12 ottobre ogni giovedì

Chelsea - Stagione 2 - In streaming ogni venerdì

Serie TV

Star Trek: Discovery - Stagione 1 - disponibile dal 9 ottobre

C'era una volta - Stagione 7 - ogni mercoledì dal 18 ottobre

Ray Donovan- Stagione 5 - disponibile dal 18 ottobre

Adam Sandler e Ben Stiller sono i protagonisti della commedia originale Netflix The Meyerowitz Stories, per chi ama il genere segnaliamo Ted con Mark Wahlberg e Niente da dichiarare di Dany Boon.

Film originali NETFLIX

6 Days - disponibile dal 10 ottobre

Fe de etarras- disponibile dal 12 ottobre

The Meyerowitz Stories - disponibile dal 13 ottobre

The babysitter - disponibile dal 13 ottobre

L'autista - disponibile dal 20 ottobre

1922 - disponibile dal 20 ottobre

Film

Niente da dichiarare - disponibile dal primo ottobre

The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo - disponibile dal primo ottobre

Quando meno te lo aspetti - disponibile dal primo ottobre

What Women Want - disponibile dal primo ottobre

Mansfield Park - disponibile dal primo ottobre

I'm in love with a Church girl - disponibile dal primo ottobre

Zombies - La vendetta degli innocenti - disponibile dal primo ottobre

Three... Extremes - disponibile dal primo ottobre

Under Suspicion - disponibile dal primo ottobre

Julie & Julia - disponibile dal 2 ottobre

Il destino di un cavaliere - disponibile dal 6 ottobre

Fino a prova contraria - Devil's Knot - disponibile dall'8 ottobre

The Visit - disponibile dal 9 ottobre

Berlin Calling - disponibile dall' 11 ottobre

Beyond the Reach - disponibile dal 15 ottobre

Ted - disponibile dal 19 ottobre

La notte brava del soldato Jonathan - L'inganno - disponibile dal 20 ottobre

Lo squalo - disponibile dal 20 ottobre

Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 - disponibile dal 23 ottobre

Darkman - disponibile dal 28 ottobre

Una folle passione - disponibile dal 30 ottobre

Stand up comedy originali NETFLIX

Rodney Carrington: Here Comes The Truth - disponibile dal 3 ottobre

Christina P: Mother Inferior - disponibile dal 10 ottobre

Patton Oswalt: Annihilation - disponibile dal 17 ottobre

Judah Friedlander: America is the greatest country in the United States - disponibile dal 30 ottobre

Documentari originali NETFLIX

The death and life of Marsha P. Johnson - disponibile dal 6 ottobre

Kingdom of us - disponibile dal 13 ottobre

One of us - disponibile dal 20 ottobre

The day i met El Chapo: The Kate De Castillo Story - disponibile dal 20 ottobre

Joan Didion: The center will not hold - disponibile dal 27 ottobre

Documentari

Fuocoammare - disponibile dal primo ottobre

World War II In Color - disponibile dal primo ottobre

Olivetti - Stagione 1- disponibile dal primo ottobre

Domenico Modugno: Mr Volare - Stagione 1- disponibile dal primo ottobre

Star Trek: After Show - Stagione 1- disponibile dal 2 ottobre

Le Serie Originali Netflix per i più Piccoli

Skylander Academy - Stagione 2 - disponibile dal 6 ottobre

Parole in festa - Stagione 3 - disponibile dal 6 ottobre

Super Monster - Stagione 1 - disponibile dal 13 ottobre

