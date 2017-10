NCIS: Pauley Perrette dice addio alla serie dopo 15 stagioni!

L'attrice Pauley Perrette dirà addio al mondo di NCIS - Unità anticrimine al termine della quindicesima stagione dello show. L'interprete di Abby Sciuoto ha fatto parte del cast fin dal primo episodio e ha conquistato i fan della serie con il suo simpatico personaggio.

Pauley ha voluto rassicurare i suoi follower su Twitter confermando che la decisione era stata presa un anno fa e non c'è alcun problema tra lei, gli autori e i responsabili della CBS.

Ecco il suo annuncio:

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT